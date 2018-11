Mergulhadores suspendem trabalho em Borba

Em Borba, estão suspensos os trabalhos dos mergulhadores devido a risco de mais derrocadas.

A chuva que caiu nos últimos dias tornou ainda mais instável o terreno.

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil decidiu por isso suspender os trabalhos.

No domingo, o comandante distrital da Proteção Civil falava em “expectativas moderadas” quanto ao encontrar mais vítimas do deslizamento de terras. “Entendo que devemos moderar as nossas expectativas, mas não o empenho, que se mantém elevado”, afirmou.

Além de dois mortos confirmados (o maquinista e o auxiliar da retroescavadora), há registo de três desaparecidos na zona – pessoas que viajavam num automóvel e numa carrinha de caixa aberta quando foram arrastados para dentro da pedreira no seguimento da queda da estrada em que seguiam.

O deslizamento de um grande volume de terras e o colapso de um troço da estrada entre Borba e Vila Viçosa, no distrito de Évora, para o interior de poços de pedreiras ocorreu na segunda-feira, dia 19, às 15h45.