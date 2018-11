Circulação no Metro de Lisboa retomada após susto

Fumo e cheiro intenso a queimado obrigou, nesta segunda-feira de manhã, à interrupção da circulação na linha verde do Metro de Lisboa.

Os passageiros que circulavam no sentido Telheiras-Cais do Sodré foram retirados das carruagens na estação do Intendente, onde chegaram logo os bombeiros.

A circulação foi retomada às 9h16, depois de se ter percebido que o problema tinha sido provocado pelo bloqueio de um dos travões – algo que foi logo resolvido.