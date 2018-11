Bertolucci, o mestre que não se confinou à Europa e brilhou em Hollywood

A sua ideologia de esquerda era bem patente nos filmes e apoiou publicamente o Partido Comunista Italiano. Chegou a declarar, em entrevista ao "The Guardian", nos anos 90, que só restavam três comunistas no mundo: Eric Hobsbawm, José Saramago e ele próprio.

Bernardo Bertolucci, que morreu na manhã desta segunda-feira, aos 77 anos, é consensualmente apontado como um dos grandes nomes do cinema italiano e deixa um extenso currículo com mais de 50 anos e dois Óscares de melhor realizador, além da adoração de muitos realizadores contemporâneos. A par de Pasolini, Antionini e Fellini, Bertolucci liderou a "onda" do cinema italiano na Europa. No entanto, rompeu com a norma: enquanto muitos dos seus colegas apenas conheciam sucesso nos festivais de cinema europeus - como em Berlim, Veneza ou Cannes -, Bertolucci conseguiu ter êxito na Europa e em Hollywood. Bertolucci estreou-se no cinema nos anos 60, como assistente do também icónico realizador Pier Paolo Pasolini. Pasolini, em troca, recomendou o jovem Bernardo, na altura com apenas 22 anos, para ser argumentista do filme "La Commare Secca", de 1962. Foi o primeiro filme que o realizador italiano escreveu e dirigiu. A carreira continuou a subir a pique. Em 1968, ajudou Sergio Leone a escrever "Aconteceu no Oeste" e, nos anos 70, começou a cimentar a sua carreira como diretor. A sua ideologia de esquerda era bem patente nos filmes e apoiou publicamente o Partido Comunista Italiano. Chegou a declarar, em entrevista ao "The Guardian", nos anos 90, que só restavam três comunistas no mundo: Eric Hobsbawm, José Saramago e ele próprio.

Em 1972, Bertolucci saltou para a ribalta de Hollywood, com as nomeações para os Óscares com os filmes "O Conformista" e "O Último Tango em Paris". O segundo filme, interpretado por Marlon Brando e Maria Schneider, é dos mais falados do realizador, mas nos últimos caiu em bastante controvérsia.

O percurso em Hollywood prosseguiu durante os anos 70 e 80. Em 1976, Bertolucci realizou outro clássico, "1900". O filme será apelativo pelo elenco - Robert De Niro, Gerard Depardieu e Burt Lancaster ... -, mas pode desmobilizar alguns pela duração: tem mais de cinco horas. O filme foi um fracasso comercial como foram, aliás, vários filmes de Bertolucci depois de "O Último Tango em Paris". Em 1986, sai, contudo, o filme que torna Bernardo Bertolucci adorado em Hollywood. "O Último Imperador" é um marco do cinema: foi a primeira vez que um realizador conseguiu ter permissão para filmar dentro da Cidade Proibida, na China. Resultado: nove Óscares para o filme e dois para a casa de Bertolucci - Melhor Realizador e Melhor Argumento (partilhado por Mark Peploe). O filme ainda lhe valeu o prémio de Melhor Realizador e Melhor Argumento nos Globos de Ouro e Melhor Filme nos BAFTA. Filmes como "O Confirmista", "O Último Tango em Paris", "Um Chá no Deserto" e "A Tragédia de Um Homem Ridículo" também deram prémios nos festivais de Cannes, Berlim, Veneza e Roterdão. No total, Bertolucci ganhou 49 prémios e foi nomeado outras 32 vezes. Acabar a sonhar O final da sua carreira de Bernardo Bertolucci foi marcado pela doença e por um regresso ao passado. Em 2003, lança "Os Sonhadores", um filme que marca o retorno do realizador às cenas de sexo explícito, à nudez despreocupada e à normalização do erotismo. Para a atriz Eva Green, "Os Sonhadores" foi a sua estreia no grande ecrã e só tem coisas boas a dizer sobre filme, apesar do desconforto em mostrar o corpo. "Foi interessante quando saiu porque não teve muito sucesso. Em França, morreu muito depressa nos cinemas. Foi, depois de algum tempo, que as pessoas começaram a gostar. Eu adorei-o. Foi o meu primeiro filme, eu era uma grande fã do Bertolucci e é um filme muito livre", disse a atriz numa entrevista à revista "Vice".