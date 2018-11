Salvio falha viagem do Benfica para Munique

Salvio não se encontra entre os convocados do Benfica para a visita ao Bayern Munique, relativa à penúltima jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

O extremo argentino não se encontra na lista divulgada, esta segunda-feira, no site oficial do clube encarnado devido a uma lesão na parede abdominal. No boletim clínico, constam também os nomes de Yuri Ribeiro, devido a um estiramento do ligamento lateral interno do joelho esquerdo, e de Tyronne Ebuehi, que recupera de cirurgia a uma lesão.

A outra grande ausência da lista é Facundo Ferreyra. O avançado argentino fica de fora por opção.

A Champions regressa na terça-feira, às 20h00, na Allianz Arena, em Munique. O Bayern-Benfica terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.