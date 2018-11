As primeiras imagens do A330Neo, o novo Airbus da TAP

A juntar-se a este, e até ao final de 2019, a TAP espera receber mais 36 aviões.

"As novas rotas e a chegada de mais novos aviões serão os marcos do próximo ano. A TAP terá 14 novos destinos em 2019 e um aumento significado da frota, com a chegada de 37 aviões [contando a partir deste A330Neo] até ao final do próximo ano (71 até 2025), que vêm reforçar o nosso compromisso e ambição de continuar a crescer e a oferecer o melhor aos nossos clientes", disse o responsável pelas vendas e 'marketing' da companhia, Abílio Martins, à agência Lusa.

Em termos de tripulações, a TAP contratou este ano mais de 340 pilotos e 600 tripulantes de cabine, segundo o mesmo responsável.

[notícia atualizada às 21h21]