Renato Sanches defende trabalho de Rui Vitória

Renato Sanches considera que Rui Vitória não merece a contestação dos adeptos do Benfica. Em entrevista ao jornal "Record", o médio do Bayern Munique defende o trabalho do treinador que o lançou nas águias.

O Benfica perdeu três dos últimos seis jogos e as vitórias têm sido pouco brilhantes, o que tem levado os adeptos a expressar descontentamento. Renato Sanches entende a contestação "quando os resultados não são os melhores", mas salienta o trabalho de Rui Vitória, a quem "deve muito" pela aposta na equipa principal do Benfica, que lhe lançou a carreira.

"A exigência é sempre muito grande, mas creio que, acima de tudo, têm de perceber que o Rui Vitória tem feito um trabalho muito bom desde que chegou ao clube. Conseguiu conquistar títulos nos primeiros anos em que esteve no Benfica", realça o internacional português.

Renato assinala que o início de época do Benfica foi dificultado por "algumas baixas por lesão" e que só agora Rui Vitória conseguiu voltar a contar com "jogadores importantes", como Jonas e Krovinovic.



Além dos títulos conquistados, o médio enaltece o que Rui Vitória tem feito no Benfica "aquilo que outros não fizeram" e que considera ser aquilo de que o clube precisa, que é a aposta na formação.