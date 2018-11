Mestre do cinema italiano Bernardo Bertolucci morre aos 77 anos

O realizador italiano Bernardo Bertolucci, responsável por filmes como "O Último Tango em Paris" e o "Último Imperador", faleceu em Roma, aos 77 anos, vítima de doença prolongada, segundo os meios de comunicação italianos.

Poeta, produtor, guionista e cineasta era considerado "o grande mestre" do cinema italiano.

Bertolucci nasceu a 16 de março de 1940 em Parma, Itália, tendo estudo Literatura Moderna na Universidade de Roma.

Em 1972 realizou "O Último Tango em Paris", filme que causou polémica um pouco por todo o mundo devido às cenas de sexo, com Marlon Brando e Maria Schneider como protagonistas.

Em 1987, dirigiu "O Último Imperador", que foi um sucesso mundial, tendo sido galardoado com nove Óscares, entre os quais o de Melhor Filme e Melhor Realizador.

Mais tarde, voltou ao cinema com "Um Chá no Deserto", "O Pequeno Buda" (1993), "Beleza Roubada" (1996) e "Assédio" (1998).

À Renascença, o jornalista Mário Augusto descreve “um cineasta inquieto e preocupado em contar estórias com um toque diferente e marcante”.

Na opinião deste especialista em cinema, Bertolucci tem uma obra marcada por uma grande multiplicidade temática, mas os filmes que o colocam na história da sétima arte como realizador são o “1900” (uma retrospetiva histórica sobre a Itália) e o “Último Imperador”.

“Na segunda metade do século XX, Bertolucci é sem dúvida um dos nomes mais importantes do cinema produzido no mundo. É uma obra marcada por polémica, genialidade e uma grande capacidade de escrita de contar estórias”, sublinha.

“Estamos a falar de uma pessoa que foi transversal na magia das artes”, conclui.