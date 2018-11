Renato Sanches reaparece nas manchetes

O rosto de Renato Sanches ocupa as primeiras páginas dos diários desportivos de Lisboa, "à boleia" do Bayern-Benfica de terça-feira.

"Rui Vitória tem feito aquilo de que o Benfica precisa" é a declaração em destaque no Record, enquanto o jornal historicamente ligado ao Benfica, A Bola, escreve "Benfica será sempre o clube do meu coração".

Ainda no Record, destaque para um eventual reforço do Sporting. "Quero sentir o peso da camisola", diz Eustáquio, o luso-canadiano do Desportivo de Chaves.

No diário O Jogo, o destaque é Jesus Corona, com o diário a avançar dados estatísticos que, alegadamente, fazem do mexicano um lateral de elite.

O diário portuense avança ainda que "Dragão vai ter novo relvado". Será na próxima temporada.