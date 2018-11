Linha do Douro. Obras interrompem circulação entre Caíde e Marco de Canaveses

A partir desta segunda-feira, a Linha do Douro está interrompida durante três meses no troço entre Caíde e Marco de Canaveses devido a obras de modernização, sendo a ligação assegurada por transportes rodoviários.

De acordo com a Comboios de Portugal (CP), a suspensão naquele troço ferroviário decorre "no contexto das intervenções de eletrificação da Linha do Douro".

A CP garante transbordo rodoviário aos passageiros entre aquelas duas estações e assegura a ligação ao troço que continuará aberto, entre Marco de Canaveses, Peso da Régua e Pocinho, com comboios formados por locomotiva e carruagens, material que ao longo dos últimos dois anos já circulou na Linha do Douro, nomeadamente no comboio Miradouro.

Em meados de novembro, o anúncio da suspensão temporária da circulação ferroviária entre Caíde e o Marco levou os autarcas da Régua e do Pinhão a criticarem os constrangimentos provocados aos utilizadores da linha.

Na sexta-feira, em reunião no Porto, a CP garantiu aos autarcas do Douro uma "monotonização permanente" e "ajustamentos que permitam introduzir melhorias" na oferta planeada para a Linha do Douro durante o período das obras entre Caíde e o Marco de Canaveses.

A CP garante que, após a conclusão das obras e da reabertura da linha, serão repostos a oferta e os horários até então em vigor.