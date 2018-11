França. Marselha ganha no regresso de Rolando

O Marselha venceu por 3-1, na 14ª jornada da liga francesa, graças a um 'hat-trick' de Florian Thauvin. Destaque para o regresso à titularidade de Rolando, após cinco meses de lesão.

O central luso lesionou-se no tendão de Aquiles no último jogo do campeonato francês da época passada, em 19 de maio, justamente, frente ao Amiens, o mesmo adversário que 'apadrinhou' o regresso à competição.

A vitória do Marselha em Amiens permitiu à equipa subir dois lugares na tabela classificativa, de sétimo para quinto, com 25 pontos, a um apenas de Lille e Montpellier, quarto e terceiro classificados, respetivamente.

No entanto, a equipa do sul de França viu-se obrigada a dar a volta ao marcador, uma vez que o Amiens se adiantou logo aos oito minutos, por Bakaye Dibassy, central maliano.

A figura do jogo foi o médio francês Florian Thauvin, que 'assinou' um 'hat-trick', com golos aos 26, 80 e 90+1, enquanto o compatriota Dimitri Payet desperdiçou um penálti, aos 84.

Em outro jogo disputado este domingo, o Nice recebeu e venceu o Lille por 2-0, com golos aos 25 minutos, numa assistência do internacional italiano Mario Balotelli para a finalização de Wylan Cyprien, e aos 79, por Saint Maxim.

O Lille alinhou com três portugueses como titulares, o central José Fonte, que envergou a braçadeira de capitão, o médio Xeka e o avançado Rui Fonte, que foi substituído aos 70 minutos por Loic Rémy.

Outro português, o jovem Rafael Leão, foi lançado em campo aos 82 minutos, por troca com o médio Jonathan Ikone, na tentativa de dar a volta ao resultado, mas o Nice teve sempre o jogo controlado.

Com esta derrota, o Lille caiu para quarto lugar com 26 pontos, os mesmos do Montpellier, com o qual trocou de posição, apesar de este, também hoje, não ter ido além de um empate caseiro a dois golos com o Rennes.

Pela formação de Montpellier alinhou durante 90 minutos o central português Pedro Mendes, que viu um cartão amarelo a cinco minutos do fim da partida por uma entrada dura sobre um adversário.

O Paris Saint-Germain lidera o campeonato de forma confortável, com 42 pontos, seguido do Lyon, com 27.