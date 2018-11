Wolverhampton volta a perder, Arsenal regressa aos triunfos

O Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, perdeu 2-0, em casa, com o Huddersfield.

A equipa mais portuguesa de Inglaterra já não vence no seu estádio desde o final de setembro. Foi a terceira derrota consecutiva.

Os golos dos visitantes foram apontados por Aaron Mooy, que bisou.

Com este resultado, o Wolves ficou estacionado na 11.ª posição, com 16 pontos.

No outro jogo do dia da Premier League, o Arsenal, adversário do Sporting no Grupo E da liga Europa, aproximou-se do quarto lugar da prova, ao vencer por 2-1 em Bournemouth.

Um golo do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, aos 67 minutos, valeu o triunfo aos 'gunners', depois do norueguês Joshua King, aos 45+1, 'emendar' o autogolo do colombiano Jefferson Lerma, aos 30, que deu uma primeira vantagem aos londrinos.

Com o oitavo tento na prova do ex-jogador do Borussia Dortmund, que igualou 'Kun' Aguero (Manchester City) na liderança dos marcadores, o Arsenal passou a somar 27 pontos, ficando a um do vizinho Chelsea, que perdeu fora com o Tottenham por 3-1.

A tabela é liderada pelo Manchester City, com 35 pontos, contra 33 do Liverpool e 30 do Tottenham.