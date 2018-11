O Reino de Deus também se revela nas empresas e nos serviços, diz D. Manuel Clemente

O Reino de Deus continua, nos dias de hoje, a revelar-se de várias formas, seja nas empresas, nos serviços públicos ou privados ou nos cuidados de saúde, disse este domingo o Patriarca de Lisboa, na missa de ordenação de dois novos bispos, no Mosteiros dos Jerónimos.

D. Manuel Clemente presidiu à ordenação de D. Rui Valério, novo bispo das Forças Armadas e de Segurança, e de D. Daniel Henrique, novo bispo auxiliar de Lisboa, numa cerimónia que durou perto de três horas e contou com a presença de vários bispos, além do Núncio Apostólico.

Na homilia, o bispo de Lisboa pegou nas leituras do dia – em que a Igreja celebra a Solenidade de Cristo Rei – para fazer uma meditação sobre as formas como o Reino de Deus se manifesta.

"Ser rei é servir e o exemplo de Cristo mostra isso mesmo: a única coroa que Cristo teve foi a de espinhos e o único trono o da Cruz", disse o Patriarca. Dois mil anos depois, continuou, o seu reino continua a revelar-se e acontece de novo: acontece na perseguição dos cristãos, acontece nos mais variados contextos da vida de cada um de na sociedade.

“Como é naquela empresa em que o Evangelho é critério de relação e o lucro material é também ganho humano para todos os que nela trabalham; como é naquela clinica, hospital ou lar em que a vida é bem cuidada da conceção à morte natural; como é o serviço particular ou estatal em que o bem comum se acrescenta para a felicidade de todos sem faltar a ninguém e é resultado da colaboração dos vários corpos intermédios, sem omitir, antes estimulando o contributo de cada um”, exemplificou D. Manuel Clemente.

“É este o reino de Cristo, alargando no mundo o que ele nos trouxe”, disse o Cardeal Patriarca de Lisboa e também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que também associou os novos bispos à construção do Reino.

“Que felicidade a nossa por reconhecermos no vosso percurso eclesial a marca do espírito de Cristo e os sinais vivos do seu reino”, afirmou, agradecendo a ambos o serviço que têm prestado e vão prestar à Igreja.