Salvador Malheiro acusa Costa: “É preciso ter muita lata”

“Exigir dos outros partidos que tenham contenção no despesismo quando o PS foi o partido que nos levou à bancarrota com um governo em que António Costa era o número dois de José Sócrates. É preciso ter muita lata para vir agora com este tipo de declarações”, a afirmou o vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro em reação às declarações do primeiro-ministro, António Costa, que sábado apontou o CDS e PSD como vencedores do “campeonato do despesismo”.

As negociações na especialidade do orçamento do Estado estão à porta, e o primeiro-ministro veio insistir na tese de que seria uma “tragédia orçamental” se todas as propostas de alteração fossem aprovadas.

Em Portimão, no discurso de abertura das Jornadas Parlamentares do PS foi veículo para António Costa carregar na ironia política sobre as sugestões e atribuir medalhas aos partidos. O primeiro-ministro aponta o CDS como campeão do despesismo e ao PSD reserva a medalha de prata.

“Fico estupefacto com as declarações de António Costa sobre as cativações e o que será o papel dos outros partidos no alegado despesismo”, diz Salvador Malheiro no Conversas Cruzadas deste domingo.

Mas é essa a reação a Portimão ou à frase do primeiro-ministro no Porto, “'OE sem cativações é como um carro sem travões"?

“Diria que um Orçamento com cativações é um orçamento quase de governantes que são aldrabões”, afirma Salvador Malheiro.

“As cativações representam um cenário em que se promete e direciona uma fatia do OE para investimento, investimento em educação, investimento em saúde, em infraestruturas públicas que, depois, não se concretizam”, faz notar um dos vice-presidentes do PSD.

Cristas também critica

Também a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, utilizou o mesmo argumento para responder às acusações do primeiro-ministro, António Costa, que pôs os centristas como campeões do despesismo.