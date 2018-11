D. António Marto junta Fátima a Roma

O cardeal português D. António Marto tomou este domingo posse da Basílica de Santa Maria Sopra Minerva, na capital italiana, sublinhando na homilia da Missa a que presidiu a ligação entre Roma e Fátima.

“Não posso deixar de ter presente esta significativa ‘titularidade’ que me liga tanto a Roma como a Fátima: por um lado, a ligação de afeto ao Papa pela presença das relíquias de Santa Catarina de Sena, padroeira da Itália, ela que era tão afeiçoada pelo Papa que o chamava ‘doce Cristo na terra’; por outro lado, a ligação a Fátima: a basílica é um ponto de referência para os fiéis de Roma na sua devoção a Nossa Senhora do Rosário”, assinalou, numa intervenção enviada à Agência ECCLESIA.

O bispo de Leiria-Fátima assumiu assim o título que lhe foi atribuído por Francisco, no consistório de 28 de junho deste ano; no consistório, além do barrete e do anel cardinalícios, o Papa atribui a cada cardeal uma igreja de Roma – que simboliza a “participação na solicitude pastoral” do pontífice na cidade.

D. António Marto passa assim a direito a ter o seu brasão na fachada desta igreja, que continua a ser dirigido pelo seu reitor.

O cardeal aludiu, na sua homilia, à celebração da solenidade litúrgica de Cristo-Rei, falando num reino de “verdade e de vida, de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz”.

Nesta perspetiva, podemos perceber a manifestação de Nossa Senhora em Fátima: Ela apareceu nesse lugar para proclamar o chamamento urgente a acolher o reino de Deus numa hora histórica em que era recusado, combatido, perseguido pelos poderes totalitários e ateus”

O bispo de Leiria-Fátima evocou as figuras dos santos pastorinhos como “exemplo vivo” do acolhimento deste reino da “santidade e da graça” na sua “oferta total a Deus e no seu amor aos pobres, aos doentes, aos aflitos e aos pecadores”.

“Confiamos a Igreja e toda a humanidade à intercessão de Nossa Senhora do Rosário e os santos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta Marto, para que o amor de Deus reine em todos os corações e se cumpra o seu desígnio de justiça e de paz”, concluiu.

A Basílica de Santa Maria Sopra Minerva tinha sido entregue, no século XVIII, ao cardeal Guilherme Henriques de Carvalho, 9.º patriarca de Lisboa, que também foi bispo de Leiria.

António Augusto dos Santos Marto nasceu a 5 de maio de 1947, em Tronco, Concelho de Chaves, Diocese de Vila Real; foi ordenado padre em Roma, em 1971 e a 10 de novembro de 2000 foi nomeado bispo auxiliar de Braga, pelo Papa João Paulo II, tendo passado pela Diocese de Viseu antes de ser escolhido por Bento XVI, em 2006, como bispo de Leiria-Fátima; é o quinto cardeal português do século XXI e o segundo a ser designado no atual pontificado.

Portugal teve até hoje com 44 cardeais, a começar pelo chamado Mestre Gil, escolhido pelo Papa Urbano IV (1195- 1264).