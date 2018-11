Oficial. Final da Libertadores adiada

Não é ainda conhecida oficialmente a nova data para a realização da partida, mas o diário 'As' adianta que 8 de dezembro é a data mais provável para a realização da segunda mão da final. Na primeira mão, Boca e River empataram 2-2.

Vários jogadores do Boca ficaram feridos, este sábado, por serem sido atingidos por vidros ou devido ao uso de gás lacrimogéneo por parte da polícia, com o 'capitão' Pablo Pérez a ter de ser assistido no hospital, antes de regressar ao estádio, com uma pala a proteger o olho esquerdo.