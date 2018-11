Boca Juniors pede novo adiamento da final da Libertadores

O Boca Juniors pede novo adiamento da final da Taça Libertadores e exige “igualdade de condições”.

O clube emitiu um comunicado em que solicitou à Conmebol a suspensão do jogo, que foi remarcado para este domingo (20 horas, em Lisboa) após a equipa ter sido atingida à chegada ao estádio.

Vários jogadores do Boca ficaram feridos, por serem sido atingidos por vidros ou devido ao uso de gás lacrimogéneo por parte da polícia, com o 'capitão' Pablo Pérez a ter de ser assistido no hospital, antes de regressar ao estádio, com uma pala a proteger o olho esquerdo.



Comunicado:

“O Club Atlético Boca Juniors apresentou, neste domingo, uma solicitação formal à Conmebol para que a final da Taça Libertadores se possa disputar em condições de igualdade, tal como ficou acordado entre os presidentes da entidade sul-americana, do Boca e do River, no documento assinado no sábado, no Estádio Monumental.

Na tarde de sábado o Boca Juniors solicitou o adiamento do jogo, na sequência dos incidentes, e ficou estabelecido como prioridade que o mesmo fosse disputado em igualdade de condições. Tendo em conta os atos de violência registados nas imediações do estádio e depois de ter verificado a magnitude e gravidade dos mesmos, assim como as consequências no plantel, o Boca considera que essas condições não estão reunidas, pelo que solicita a suspensão do encontro, assim como a aplicação das sanções previstas no Artigo 18º, para que a Conmebol atue em conformidade.”