Hóquei em patins. Leões derrotam dragões e sobem ao topo da classificação

O Sporting venceu o FC Porto por 5-3 e assumiu a liderança do campeonato de hóquei em patins.

No jogo grande da jornada 7, estiveram frente a frente dois dos principais candidatos ao título.

Os golos foram apontados por Pedro Gil, Ferran Font, Toni Pérez (2) e Romero pelos leões, Gonçalo Alves (2) e Rafa pelos dragões.

A partida teve um final insólito: os jogadores já se cumprimentavam e os treinadores já falavam no ringue do pavilhão "João Rocha" quando a mesa deu conta de que faltavam algumas décimas de segundo para o fim. O relógio tinha parado para prestar assistência a um jogador dos dragões.

O Sporting passa a somar 17 pontos, mais dois do que o Óquei de Barcelos.

HÓQUEI EM PATINS - 7ª Jornada

Sporting 5-3 FC Porto

Turquel 5-1 Oeiras

Valongo 3-4 Juventude Viana

Riba d'Ave 6-1 Paço de Arcos

OC Barcelos 3-3 Benfica

Sporting Marinhense 3-3 Sporting Tomar

HC Braga 2-3 Oliveirense

Classificação

1 - Sporting 17 pontos

2 - OC Barcelos 15

3 - Benfica 14

4 - Riba d'Ave 14

5 - Oliveirense 14

6 - FC Porto 13

Declarações:

Paulo Freitas (treinador do Sporting): "Foi um jogo equilibrado, as transições foram repartidas, tal como a posse de bola e até as próprias faltas. O FC Porto foi um grande adversário, com um sistema de jogo claramente diferente do nosso. Percebemos que tínhamos de ter dinâmicas diferentes e acabámos por ser premiados pelo nosso trabalho e pelo nosso caráter. O FC Porto é, às vezes, uma equipa vertiginosa e tem um grande poder na meia distância".

Guillem Cabestany (treinador do FC Porto): "Vamos tristes para casa, mas muito pouco preocupados. Estou contentíssimo com a exibição, acho que a equipa está num nível muito bom, a fazer grandes exibições em pavilhões muito difíceis. Perdemos para uma grande equipa e criámos muitas ocasiões de golo. Não falo dos árbitros, é algo muito difícil. Houve lances difíceis e todos temos a nossa opinião. Cada um pode fazer a sua análise. A exibição foi muito boa, na Luz também, mas não chegou. Temos de continuar a trabalhar para ser melhores".