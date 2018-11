França. Mónaco vence… 16 jogos depois

Falcao dá ao Mónaco a primeira vitória em mais de três meses. A equipa do principado venceu, fora, o Caen por 1-0.

Foram 16 os jogos consecutivos sem conhecer o sabor da vitória da equipa agora orientada por Thierry Henry e onde Leonardo Jardim começou a temporada.

João Tralhão é o técnico adjunto e o outro português, Rony Lopes, continua “fora de jogo” por lesão.

Com a vitória deste sábado, o Mónaco passou a somar 10 pontos na Liga francesa, só à frente do Guingamp, que tem sete.

Também nesta jornada destaque para o avançado Waris, do FC Porto, que marcou o golo do Nantes diante do Angers (1-1).

O campeonato francês é liderado pelo PSG que soma por vitórias todos os jogos disputados e tem 15 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Lyon.