Sérgio Conceição. “Jogadores estão de parabéns"

O treinador do FC Porto deu os parabéns aos seus jogadores, elogiou o Belenenses e deixou críticas ao relvado do Dragão, após a vitória 2-0 para a Taça de Portugal.

Em declarações à RTP, Sérgio Conceição considerou que "o Belenenses é um adversário sempre incómodo, sempre difícil”.

“Fizemos um bom jogo, com várias situações de golo. Condicionámos o Belenenses naquilo que gosta e sabe fazer. Os jogadores estão de parabéns. Foi uma eliminatória importante”, disse.

O técnico dos dragões acrescentou que “foi um jogo acima da média num relvado muito difícil na segunda parte”.

“Não sei o que se passa [com a relva]. Têm de falar com as pessoas que tratam do relvado. Tornou-se pesado e era difícil circular a bola. Quando temos 60/70% de presença no meio-campo do adversário é importante que a circulação de bola seja fluida. Sem dúvida que a dinâmica da equipa foi prejudicada por isso.

Sobre as alterações no 11, Conceição garantiu que não fez poupanças e utilizou “os jogadores que me davam garantias”. “Decidi que este era o melhor onze para defrontar o Belenenses."

O FC Porto venceu o Belenenses por 2-0, com golos de Soares e Otávio, e mantém-se na Taça de Portugal.