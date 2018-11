Espanha. Barça empata e fica à espera do Sevilha

Atlético de Madrid e Barcelona empataram 1-1 no jogo grande da jornada 13 da Liga espanhola.

Dembélé marcou o golo dos catalães aos 90 minutos e garantiu um ponto ao líder do campeonato.

O primeiro golo do jogo foi de Diego Costa, de cabeça, ao minuto 77.

Com este empate, o Barcelona segura, para já, a liderança, com 25 pontos, contra 24 do Atlético de Madrid e 23 do Sevilha, de André Silva e Daniel Carriço, que pode domingo isolar-se na frente, se vencer em casa o Valladolid.

No quarto posto, com 23 pontos, segue o Alavés, o quinto é o Espanyol (anfitrião domingo do Girona), com 21, e em sexto, com 20, está o Real Madrid, que sofreu o primeiro desaire na 'era' Santiago Solari, depois de quatro triunfos consecutivos, ao perder no reduto do Eibar por 3-0.

Nos outros dois jogos do dia, destaque para o Valência, que, venceu, finalmente, em casa, ao superar o Rayo Vallecano por 3-0, com dois golos de Santi Mina, aos 35 e 61 minutos, e um do francês Kevin Gameiro, aos 76.

Nos anfitriões, que saltaram para o nono lugar (17 pontos), Gonçalo Guedes foi titular, sendo substituído aos 72 minutos, enquanto Ruben Vezo entrou aos 81 e, nos forasteiros, penúltimos (sete), Bebé esteve em campo a partir dos 58.