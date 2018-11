Marcelo deixa apelo aos novos médicos: “Sois precisos aqui”

O Presidente da República apelou aos médicos recém-formados para que não abandonem o país nem o Serviço Nacional de Saúde (SNS), numa cerimónia em que centenas de novos médicos fizeram o seu juramento de Hipócrates.

“Andais por onde andais, regressai sempre a Portugal. Sois precisos aqui”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, num discurso marcado pela boa disposição, que arrancou risos e aplausos ao auditório.

Dirigindo-se aos novos médicos, declarou-se também ele emocionado com o momento, não só por estar no local onde estudou e ensinou – a Universidade de Lisboa – a 20 dias do término da sua atividade académica, mas também pela iniciativa da Ordem dos Médicos, que entregou a Marcelo Rebelo de Sousa a ficha de inscrição do seu pai, Baltasar Rebelo de Sousa, nesta ordem, há 68 anos, quando ele tinha pouco mais de um ano, para de seguida arrancar a primeira gargalhada da plateia.

“Não tendo sido possível ser médico, fiquei o mais próximo que era possível: hipocondríaco”, disse o Presidente, explicando ainda ser daqueles que não encontram doenças a cada passo, mas “dos que teorizam, mas não podem prescrever”, até porque isso seria crime e “um PR não pode dar maus exemplos” aos concidadãos, “enveredando por atividades criminosas”.

Mobilização vai gerar gratidão

Referindo as dificuldades que o SNS atravessou – “que tenha atravessado crises sucessivas tenha sobrevivido, esteja para durar e deva durar” – lembrou outra dificuldade específica – a do exame de acesso à especialidade, o Harrison, que estes diplomados foram os últimos a fazer, como lembrou o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, uma vez que deixa de ser aplicado a partir de 2019.

Aos recém-diplomados pediu ainda uma “mobilização permanente”, alertando que os meios serão sempre insuficientes para as necessidades, haverá sempre falta de recursos, mas terão sempre a gratidão dos doentes, porque “se há uma realidade constante é a gratidão em relação ao médico”, algo que “nem sempre acontece com outros” profissionais.

“Consolem-se com isso”, pediu Marcelo Rebelo de Sousa, referindo ainda a gratidão devida às famílias, que “criaram condições para os filhos que eles próprios nunca tiveram”, e o reconhecimento devido aos mestres, que podem ter sido “dos mais entusiasmantes aos mais enfadonhos ou execráveis – a vida é assim”, mas “representam uma excelência que é preciso reconhecer”.

A cerimónia decorreu este sábado em Lisboa, na Aula Magna, um auditório cheio de novos médicos – e de familiares – que, depois de uma primeira tentativa frustrada, vítima da timidez de alguns, acabaram por fazer o juramento de Hipócrates, em simultâneo, seguindo a leitura feita pelo Presidente da República, que presidiu ao evento.