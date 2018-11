Costa elege Carlos César como o apoiante "N.º1" do Governo

Depois da polémica sobre o IVA das touradas, António Costa faz questão de eleger Carlos César como o apoiante número um do Governo. As declarações do líder do PS e primeiro-ministro foram feitas na abertura das jornadas parlamentares do partido, a decorrer em Portimão.

Costa abriu os trabalhos com referências indiretas à divergência entre a direção da bancada socialista e o Governo a propósito do IVA da tauromaquia.

Nas suas primeiras palavras dirigiu-se ao presidente do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, dizendo ser seu "velho amigo, grande parceiro e apoiante número um do secretário-geral do PS, do primeiro-ministro e do Governo".

António Costa agradeceu ainda a César a liberdade de voto concedida aos deputados socialistas neste período orçamental.

"Quero agradecer especialmente ao Carlos César a generosidade que teve de conceder liberdade de voto aos deputados do PS para votarem as propostas do Governo. Ficamos muito reconhecidos e é um grande sinal de amizade", disse, ouvindo-se algumas risadas na sala.

Depois dos agradecimentos, vieram os avisos sobre o orçamento do Estado.