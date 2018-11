Campeões da despesa? Ouro para CDS e prata para PSD, diz Costa

O secretário-geral do PS afirmou que as propostas de alteração ao Orçamento, se forem todas aprovadas, elevam o défice em 2,85%, apontando o CDS como campeão do despesismo e o PSD com a medalha de prata.

António Costa apresentou os cálculos sobre o impacto orçamental das propostas do PSD, CDS, Bloco de Esquerda, PCP e PEV na abertura formal das Jornadas Parlamentares do PS, em Portimão.

"Sabemos bem que, em ano eleitoral, os partidos da oposição, ou mesmo os que não sendo da oposição não estão no Governo, sentem a tentação de apresentar propostas para eleitor ver. Este ano batemos quase o recorde de propostas apresentadas, mais de 900", começou por apontar.

De acordo com o líder socialista, caso se somem as propostas apresentadas por todos os partidos, com exceção do PS, entre diminuição da receita e aumento da despesa, tal daria lugar a "uma tragédia orçamental de 5,7 mil milhões de euros".

"Só estas propostas significariam agravar o défice em 2,85%, o que colocaria Portugal em clara violação das normas europeias e reporia de novo o país no Procedimento por Défice Excessivo. Era o que faltava que este ano, lá por ser ano de eleições, deitássemos a perder tudo o que tanto trabalho nos deu ao longo destes três anos", sustentou.

Fazendo as suas contas ao impacto orçamental das propostas apresentadas pelos diferentes partidos, António Costa identificou "como campeões do despesismo orçamental, não o Bloco de Esquerda, o PCP ou o PEV, mas o CDS-PP".

"O campeão do despesismo orçamental é o CDS-PP, mas quem tem a medalha de prata é o PPD-PSD. É caso para dizer: Quem tudo cortou a todos durante quatro anos, quer agora neste ano eleitoral prometer tudo a todos, como se tal fosse possível", concluiu.