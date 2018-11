Andebol. Sporting faz história

O Sporting venceu o Besiktas por 34 – 28 em jogo da Liga dos Campeões. Os leões garantiram passaporte para os 16-avos-de-final da prova.

É a primeira vez que uma equipa portuguesa segue em frente na principal prova do andebol da Europa.

Em destaque nos leões esteve Carlos Ruesga, que fez sete golos. Frankis Carol, Carlos Carneiro e Ivan Nikcevic fizeram seis cada.

A campeã portuguesa está agora no segundo lugar no grupo com 14 pontos, mais 8 que os turcos.