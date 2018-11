Alemanha. Bayern de Munique volta a tropeçar

O Bayern de Munique, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou 3-3 contra o Fortuna Düsseldorf em jogo da Liga alemã.

A equipa de Renato Sanches continua em crise no campeão germânico e está em quinto, com 21 pontos, a nove do líder Borussia Dortmund.

O Bayern esteve a ganhar 2-0, com golos de Sule e Muller, e 3-1 (descontou Lukebakio e voltou a marcar Muller), mas não conseguiram segurar a vantagem nos minutos finais.

O Fortuna Düsseldorf reagiu e empatou com mais dois golos de Dodi Lukebakio.