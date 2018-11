Arábia Saudita. Jesus empatou pela primeira vez

E ao 14.º jogo oficial pelo Al-Hilal, Jorge Jesus não venceu. Este sábado, a equipa do treinador português empatou 1-1 no reduto do Al-Faysaly, em jogo da décima jornada do campeonato saudita.

Apesar desta escorregadela, o Al-Hilal continua líder isolado no campeonato da Arábia Saudita com 28 pontos, três de vantagem para o segundo classificado, o Al Nasr.

Até este sábado, Jesus tinha 13 vitórias com o mesmo número de jogos pelo Al-Hilal, em todas as competições.

Também na liga árabe, o Al-Taawon, do treinador português Pedro Emanuel e do futebolista Ricardo Machado, venceu por 4-2 no reduto do Al-Ettifaq. Heldon e Amissi, jogadores que já passaram pelas ligas portuguesas, marcaram um golo cada.

O Al-Taawon está no sexto lugar, com 15 pontos e menos um jogo que os restantes.