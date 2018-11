Argentina. Autocarro do Boca Juniors atacado. Partida adiada

Os jogadores saíram do autocarro com muitas dificuldades, com tonturas e vómitos. Pelo menos dois atletas ficaram feridos e quatro foram afetados pelos gases.

O veículo foi apedrejado e atingido com gás pimenta à chegada à garagem do estádio.

O autocarro do Boca Juniors foi atacado à chegada ao Monumental, estádio do River Plate, onde se vai disputar a segunda mão da final da Taça Libertadores.

Foi adiada para as 22h15, hora de Lisboa, a segunda mão da final da Taça Libertadores devido aos incidentes à chegada da equipa do Boca Juniors ao estádio do River Plate.

Uma ambulância esteve, entretanto, no estádio para levar ao hospital um dos jogadores mais afetados pelos incidentes.

A decisão de adiar o inicio da partida foi tomada num encontro no estádio Monumental, casa do River Plate, entre os presidentes das duas equipas e o presidente da Confederação de Futebol da América do Sul.

Na primeira mão, Boca e River empataram 2-2.

[atualizado às 20h50]