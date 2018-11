Argentina. Autocarro do Boca Juniors atacado

O autocarro do Boca Juniors foi atacado à chegada ao Monumental, estádio do River Plate, onde se vai disputar a segunda mão da final da Taça Libertadores.

O veículo foi apedrejado e atingido com gás pimenta à chegada à garagem do estádio.

Os jogadores saíram do autocarro com muitas dificuldades, com tonturas e vómitos.

As autoridades estão agora a avaliar a situação e o jogo pode estar em risco.

Na primeira mão, Boca e River empataram 2-2.