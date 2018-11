Inglaterra. Guardiola vence, Mourinho empata

O Manchester City venceu o West Ham por 4-0, em jogo da 13.ª jornada da Liga inglesa de futebol, enquanto o United, de José Mourinho, empatou em casa 0-0 com o Crystal Palace.

O alemão Sané foi o homem do jogo em Londres, ao assistir o segundo golo, de Sterling (19 minutos), antes de bisar na segunda parte, aos 34 e 90, já depois do espanhol Silva ter aberto o marcador, aos 11.

A equipa de Pep Guardiola, este sábado sem Bernardo Silva lesionado, segue no topo da 'Premier League', sem derrotas e com 35 pontos, tal como o Liverpool, que tem menos dois pontos e também venceu fora de casa, no reduto do Watford, por 3-0, e segue em segundo lugar.

Em Manchester, o United, de Mourinho, somou o segundo jogo seguido sem ganhar, depois da derrota com o rival City (3-1), ao empatar com o Crystal Palace, num jogo sem golos e em que os 'red devils' não conseguiram concretizar as oportunidades de que dispuseram.

A equipa do treinador português caiu para sétimo lugar, agora com 21 pontos, e foi ultrapassada pelo Everton, do compatriota Marco Silva, que venceu em casa o 'aflito' Cardiff, 18.º e antepenúltimo classificado, em zona de descida.