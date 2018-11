Keizer. “Na segunda parte estivemos bem"

O novo treinador do Sporting Marcel Keizer mostrou-se satisfeito com a vitória dos leões diante do Lusitano de Vildemoinhos para a Taça de Portugal.

Em declarações à Sporttv, Marcel Keizer considerou que "nos primeiros 10, 20 minutos” tiveram “problemas, mas depois criámos boas oportunidades”.

“Marcámos um golo mas não gostámos de sofrer o 1-1. Na segunda parte estivemos bem, pressionámos e marcámos bons golos”, referiu.

O técnico holandês considerou que “no final de contas, acho que foi um bom dia para nós."

Keizer lembra que tem apenas “duas semanas de trabalho” e não garante que o 11 escolhido seja para continuar. “Vamos ver."

“Temos bons jogadores, estiveram bem. Como treinador penso sempre que pode ser melhor, mas foi bom e os jogadores conseguiram uma boa vitória."

O Sporting venceu o Lusitano Vildemoinhos por 4-1 e segue em frente na Taça de Portugal.