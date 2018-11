Real Madrid perde. Sol(ari) de pouca dura

O Real Madrid perdeu 3-0 em casa do Alavés e sofreu a primeira derrota sob o comando de Santiago Solari.

Gonzalo Escalante, Sergio Enrich e Kike marcaram os golos da partida na 13.ª jornada da Liga espanhola.

Com este triunfo, o Alavés subiu, provisoriamente, ao sétimo lugar, com 18 pontos. Já os merengues, que vinham em recuperação na tabela após quatro triunfos consecutivos, mantiveram-se no sexto posto, com 20 pontos.

Sob o comando de Solari, o Real Madrid tinha vencido os quatro encontros disputados, dois para o campeonato (2-0 ao Valladolid e 4-2 em Vigo), um para a Liga dos Campeões (5-0 em Plzen) e outro, na estreia, para a Taça do Rei (4-0 na casa do Melilla).

Agora, na Liga, o Real Madrid está a quatro pontos do líder Barcelona, que joga ainda hoje no reduto do Atlético de Madrid.