Não há pedras entre Portugal e Angola, mas ainda não atingimos a nota 10

O chefe de Estado angolano não vê pedras no caminho das relações entre Luanda e Lisboa. Mas, se tivesse de dar uma nota, não seria ainda um 10, afirmou este sábado à imprensa portuguesa.

“Não posso dar nota 10, porque o objetivo é chegarmos aos 10, é atingirmos a excelência nas nossas relações”, justificou João Lourenço. “Não se pode dizer que já sejam excelentes. São muito boas, daí termos obrigação, sobretudo enquanto políticos, de continuar a trabalhar no sentido de atingirmos a tal nota 10”, acrescentou.

No final a visita de Estado a Portugal, o Presidente de Angola considera que está tudo tão bem encaminhado, que se atreve a usar uma expressão de outros tempos quando lhe perguntam que ajuda pode dar Portugal na economia do seu país.

“A maneira ideal de Portugal fazer essa participação é os investidores portugueses fazerem as malas e irem para Angola. Não gosto muito de utilizar esta expressão, mas vou fazê-lo: em força”, afirmou.

Foram três dias de visita oficial, em que ouviu do Governo português promessas de ajuda na recuperação dos capitais fugidos do país. João Lourenço sublinha que não está a falar de coisa pouca, mas de grandes fortunas levadas para vários países.

“Essas fortunas – e estou a falar de fortunas, não apenas de dinheiros – estarão espalhadas pelo mundo fora, muito provavelmente, além de Portugal, em locais nunca antes imaginados”, apontou.

Sorridente às vezes, mas quase sempre impassível nas reações, o Presidente angolano foi confrontado pelos jornalistas com as declarações feitas por Isabel dos Santos sobre a iminência de uma grave crise política em Angola. A resposta foi medida e breve: “devo assegurar-lhe que não haverá instabilidade em Angola. É tudo quanto tenho a dizer”.

Dossiês a tratar

A entrevista coletiva para a imprensa portuguesa foi interrompida por uma angolana, órfã do 27 de maio de 77. João Lourenço não pareceu perturbado e respondeu que este é um dossier delicado, ainda com feridas na sociedade angolana.

“O dossier 27 de maio é um dossier complicado, porque naquela ocasião Angola perdeu alguns dos seus melhores filhos. O Estado angolano já reconheceu, em diversas ocasiões, a última das quais muito recentemente, dias atrás, na voz do ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, perante o Parlamento, casa do povo, ter havido excessos por parte do Governo naquela altura e de estarmos abertos ao diálogo para vermos de que forma, não obstante terem passado décadas destes tristes acontecimentos, podemos reparar as feridas profundas que ficaram nos corações de muitas famílias”, prometeu.

Outra área em que o Presidente angolano reconhece ainda haver muito a fazer é na assistência a prestar às populações ao nível de saúde.

João Lourenço foi questionado sobre os números da Cáritas Angola, segundo os quais morrem hoje mais angolanos do que nos anos da guerra civil. Lourenço nega a estatística, mas reconhece que é preciso fazer mais e diz, a propósito, que tal como foi assinado um acordo para levar professores para Angola, espera que em breve possa ser assinado um acordo de cooperação em matéria de saúde, talvez quando Marcelo Rebelo de Sousa for a Angola, já no princípio do ano.