Empresários católicos. "Como vamos falar do futuro se não conhecemos o presente"?

Veja também:

As sociedades contemporâneas estão cada vez mais fragmentadas e isso reflete-se no tempo, nas pessoas e no espaço. E essa forma de organização salta para as empresas sendo uma tentação para a gestão das companhias. E isso reduz a humanidade de cada indivíduo. Esta foi uma das ideias impactantes do último painel do 26º Congresso Mundial de Empresários Católicos, que termina este sábado em Lisboa.



Paul Dembinski, professor e responsável pelo Observatório das Finanças da Suíça, considera que esta forma de organização é muito sedutora para os empresários e gestores porque “torna tudo mais fácil”.

O estudioso diz que, apesar de o painel ser para discutir o futuro do trabalho e da organização laboral, há que ter em mente que conhecemos muito pouco deste universo. “Podemos falar do futuro, mas como é que estamos no presente?”, questionou.

Dembinski diz que há 30% a 40% do trabalho fora das estatísticas. “Quando falamos do futuro, temos de ter consciência do quão pouco sabemos do presente", reiterou.

“O trabalho social não está nas estatísticas. O trabalho de subsistência vale também 30% a 40%”, afirma o representante do Observatório das Finanças da Suíça.

Já a responsável pela Fundação Irradia, Silvia Taurozzi, afirma que o momento atual nos negócios e no trabalho é “complexo e ambíguo” e precisa de líderes para o futuro.

Taurozzi ilustra esta ideia com os números de um estudo da consultora norte-americana Mckensy, que chegou à conclusão de que nos próximos 15 anos “30% dos trabalhos podem desaparecer”.

Isto significa que 400 milhões de pessoas vão ter de alterar a forma como trabalham ou vão mesmo mudar de trabalho.

“Antes, quando falávamos sobre o assunto, pensava que alguma coisa apareceria, haveria novos empregos, ou trabalharíamos menos, ou teríamos um rendimento garantido. A realidade é que não haverá mais trabalhos para estas pessoas que os vão perder”, sintetizou.

A líder da Fundação Irradia afirma, no entanto, que se estão a abrir oportunidades para os negócios se reinventarem.

“Temos de olhar para além dos negócios, entender o que se passa nos nossos países e no mundo”, começou por afirmar.