Fim de semana de NEC Talk’s em Lisboa

A Faculdade de Direito de Lisboa acolhe, neste sábado, o 3º Encontro dos Núcleos de Estudantes Católicos – o “NEC Talk’s”, como é conhecido.

O evento reúne sobretudo jovens universitários e decorre à semelhança das conferências TED, com testemunhos curtos e motivadores. Este ano, serão seis, com sete minutos cada para falar.

Entre os oradores estarão um médico, um professor universitário e investigador e uma responsável da Plataforma de Apoio aos Refugiados.

A iniciativa realiza-se este ano em parceria com a Comissão Nacional Justiça e Paz, que organiza sempre por esta altura a sua conferência anual, desta vez com a participação de monsenhor Bruno Marie Duffé, do organismo que no Vaticano se dedica ao Desenvolvimento Humano Integral, e de José Luis Nunes Martins, filósofo e escritor.

“A medida do amor é amar sem medida” é o tema desta iniciativa conjunta, que vai abordar a atualidade e os desafios da Doutrina Social da Igreja.

A sessão de abertura será presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, e pelo presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, o juiz Pedro Vaz Patto.