Bombeiros de todo o país em Lisboa. Liga convicta de 90% de adesão

Os bombeiros avançam este sábado para um protesto no Terreiro do Paço, em lisboa, contra a reforma desenhada para o sistema de Proteção Civil.

O presidente da Liga de Bombeiros, Jaime Marta Soares, está convicto de que 90% das corporações estarão representadas na manifestação.

“Neste momento, temos números que nos levam a acreditar que estarão representadas mais de 90% das associações do país”, refere à Renascença.

Trata-se da primeira ação de protesto da parte dos bombeiros com o Governo. Jaime Marta Soares saiu, na sexa-feira, desiludido da reunião com o ministro da Administração Interna, considerando que o encontro não teve resultados práticos.

“É só uma concentração de mulheres e homens dos bombeiros que estão magoados, que se sentem humilhados, que se sente desrespeitados por formas inconsequentes, que em vez de virem ao encontro do respeito que deviam merecer os bombeiros portugueses do Governo deste país, vêm no sentido contrário”, sustenta o presidente da Liga.

Opinião diferente tem o Governo, que promete analisar com espírito construtivo as propostas da instituição.