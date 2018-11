Touradas com velcro? “Uma ideia que estamos a explorar”, diz deputado do PS

É, para já, apenas uma ideia em análise por dois deputados socialistas, mas que poderá avançar se houver consenso: touradas com velcro.

A notícia é avança, neste sábado, pelo “Expresso”, que fala em projeto de lei. À Renascença, o deputado socialista Pedro Delgado Alves faz dois reparos: “há apenas dois deputados que estão a estudar o direito comparado e a situação na Califórnia – portanto, não há ainda um projeto – e não é um projeto do Partido Socialista, é uma iniciativa de estudo e de avaliação de uma possibilidade de realização de espetáculos tauromáticos sem haver a utilização de bandarilhas, como se faz noutros países”.

“Não é ainda um projeto, mas uma ideia que estamos a explorar”, volta a sublinhar.

Não é, mas poderá vir a ser. “Exatamente”, responde. “É importante, neste processo, ouvir as associações de um lado e do outro do debate, para garantir que tem lugar a atividade tauromática e para garantir que salvaguarda o bem-estar animal”, explica.

“Portanto, é muito prematuro, muito embrionário falar sequer de haver um projeto – não estamos sequer nessa fase, estamos só a ouvir várias pessoas”, reafirma o deputado socialista.

À Renascença, diz que a ideia “foi saudada” pelos pares “como uma ideia interessante para explorar”, mas ressalva que “para já também é muito cedo para fazer qualquer juízo – são apenas comentários a algo inspirado na legislação de outro país e não é o momento ainda de percebermos quais são as posições de cada pessoa”.

Segundo o “Expresso”, a ideia é aplicar velcro no touro, em vez das bandarilhas. O jornal falou com Manuel Alegre, que considera a ideia “interessante”. A associação Protoiro também admite que “pode ser” uma solução, de acordo com o noticiado.