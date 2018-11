Maria Ulrich, defensora da educação, morreu há 30 anos

Maria Ulrich, fundadora da Escola de Educadoras de Infância, morreu há 30 anos. Em testamento, destinou grande parte do seu património para instituir uma fundação com o seu nome que se dedicasse à educação, formação e cultura, numa perspetiva humanística e cristã, com o grande objetivo da formação contínua das pessoas.

Para assinalar a data da sua morte, a Fundação Maria Ulrich tem várias iniciativas programadas para os próximos meses, até um ano. O programa começa já este sábado de manhã, com um encontro no Forum Lisboa subordinado ao tema “A pedagogia do encontro na educação do século XXI”.

“Pensámos não tanto o que é que tínhamos para dizer sobre educação, formação e cultura, mas antes no que é que a Maria Ulrich teria feito para assinalar este momento”, diz a diretora geral da instituição à Renascença.

“Aquilo que nos pareceu ser mais importante para os desafios da educação no século XXI foi exatamente aquilo que a Maria Ulrich fez a vida toda: encontrar as pessoas, ajudar as pessoas a encontrar-se a si próprias e favorecer sempre o encontro entre as pessoas, entre grupos, entre realidades, entre instituições, na certeza que só este trabalho comum, que procura o bem em conjunto, pode construir uma educação melhor, formar melhores pessoas e uma cultura mais verdadeira e mais positiva”, adianta Catarina Almeida.

Ainda no âmbito desta efeméride, no domingo será celebrada uma missa. Maria Ulrich faleceu a 25 de novembro de 1988. A celebração está marcada para o meio-dia, na Igreja de Santa Joana Princesa, em Lisboa.

Ao longo do próximo ano, a Fundação Maria Ulrich preparou mais iniciativas. “Vamos dedicar o ano de 2019 a refletir e procurar soluções adequadas, úteis que ajudem as pessoas naquilo que são as suas vidas com as preocupações de educação. E depois está planeada uma exposição sobre os 30 anos da Fundação Maria Ulrich, estes 30 anos de encontro e de encontros, que será divulgada ao longo de 2019”, revela Catarina Almeida.

Sobre Maria Ulrich

O contributo de Maria Ulrich foi determinante para a educação em Portugal. Estava muito à frente no seu tempo e as suas ideias continuam muito atuais, considera a diretora geral da fundação.

Há “uma frase muito valiosa” de Maria Ulrich que diz que “educar em qualquer idade é fazer crescer”. Isso significa que tinha “a noção de que nós, toda a vida, continuamos a crescer e que é preciso lugares onde esse crescimento seja favorecido, ajudado, refletido e que nunca acabe. É essa a missão da Fundação”, sublinha Catarina Almeida.

Em seu entender, Maria Ulrich “procurou sempre soluções para as questões importantes que via, os problemas que encontrava. Portanto, fez muita coisa: desde logo a Escola de Educadoras de Infância em 1954. Na sequência disso, fez os colégios O Nosso Jardim, depois fez a Casa Veva de Lima. E a Fundação Maria Ulrich foi a última coisa que instituiu para continuar esta grande obra”.

Testemunhos de amigas e alunas dizem, de forma unânime, “que o que a distinguia das outras pessoas todas era a capacidade de ensinar as pessoas, de levar as pessoas a descobrir-se a si próprias e a superar-se continuamente. Isso foi um grande contributo no seu tempo”. Além disso, “desafiou sempre toda a gente, nesse sentido, era uma mulher muito à frente no seu tempo”, admite a diretora geral da fundação.