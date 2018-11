“2019 não é o último ano das nossas vidas”. O que disse Costa no balanço de Governo

Veja também:

“Ah, olha uma jornalista do Porto”. Bem-disposto, disponível, António Costa, primeiro-ministro de Portugal e secretário-geral do PS, entrou na sala de um anexo da Casa de Allen, no Porto, para uma conferência de imprensa com que quis assinalar três anos de Governo.



Reconheceu de imediato muitas das caras de jornalistas com que se costuma cruzar em Lisboa e - com clara satisfação por tantos se terem deslocado para o evento preparado pelo seu gabinete -, assinalou a presença de uma das jornalistas do Porto ali presentes.

Apresentado pelo gabinete do primeiro-ministro como uma “conferência de imprensa sem tema” ou uma “entrevista coletiva”, o encontro do primeiro-ministro com jornalistas foi um dos momentos dos três anos de Governo.

O próprio Costa fez questão de explicar que, como o programa de Governo diz que deve ser feita uma avaliação anual, esse momento tem sido preparado cada ano num centro universitário: no primeiro ano na reitoria da Universidade de Lisboa, no segundo ano em Aveiro, este ano na Universidade do Minho, na segunda-feira (o dia em que se cumpre mesmo o aniversário da posse), com todo o Governo e a comunidade universitária.

Mas, disse o primeiro-ministro, os jornalistas têm-se queixado que não há ocasião para fazerem perguntas, pelo que decidiu fazer esta conferência de imprensa, que aconteceu no Porto porque passou o dia nesta cidade a acompanhar a visita do Presidente angolano.

Depois da explicação, o primeiro-ministro fez ainda uma curta intervenção em que salientou três ideias sobre o seu Governo. Primeiro, a recuperação da confiança dos portugueses, a que quer “dar continuidade”. Segundo, a solução política que o sustenta e que “dinamizou” e “alargou a democracia. Terceiro, a opção europeia, com Portugal a ter um dos melhores índices de confiança na União Europeia, só ultrapassado pela Lituânia.

Seguiram-se as perguntas de todos os jornalistas que quiseram fazê-las. Uma primeira série com ordem sorteada à partida e, depois, numa lógica de dedo no ar. Às tantas, um dos assessores anunciou que a próxima será a última, mas o primeiro-ministro mostrou-se disponível para ainda mais.

No total, foram quase duas horas de um António Costa de pé num palanque, sorridente, com toda a sua autoconfiança em ação, certo de que o seu caminho não acaba nesta solução de maioria e que os portugueses querem que continue a governar. “2019 não é o último ano das nossas vidas”, disse.

Economia e Finanças. Da catástrofe orçamental ao carro sem travões

Prestes a entrar na semana decisiva do Orçamento do Estado para 2019, o primeiro-ministro queria deixar um apelo claro à responsabilidade dos partidos que apoiam o Governo: não é possível aprovar todas as propostas de alteração.

“Teríamos uma catástrofe orçamental” se todas as propostas de alteração ao Orçamento fossem aprovadas, disse Costa, acrescentando que implicariam um desvio de 5,7 mil milhões de euros em relação à proposta do Governo que foi aprovada na generalidade. Esse desvio seria provocado, sobretudo, por propostas que implicam redução de receita (3,8 mil milhões).

“Confio na responsabilidade de cada partido”, afirmou o primeiro-ministro, explicando que, do seu ponto de vista, se cada partido só aprovar as suas próprias propostas e não as dos outros estará a dar o sinal político que quer dar para o seu eleitorado e, assim, “não se desequilibram outra vez as contas públicas”.

Ou seja, um apelo a que não existam coligações negativas (quando esquerda que apoia o Governo e direita que se opõe se unem contra os socialistas).

Uma das coligações negativas em perspetiva diz respeito à contagem do tempo de serviço dos professores em que todos os partidos têm propostas e, aí, António Costa preferiu apontar baterias ao PSD que acusou de “dupla contradição”: tem uma proposta semelhante à norma orçamental contra a qual votou em 2017 e propõe um aumento de despesa num Orçamento em que tem defendido que deveria ter défice zero.

Questionado sobre as cativações que têm sido a imagem de marca dos seus orçamentos, respondeu que “um Orçamento sem cativações é como um carro sem travões” porque, justificou, o Governo tem de ter instrumentos para atuar em caso de imprevistos: de aumentos de despesa ou diminuições de receita fora das previsões.

Política. Críticas do Bloco que não tem lugar no Governo

A convergência com o Bloco de Esquerda e com o PCP não é suficiente para fazer uma coligação de Governo. António Costa voltou a dizer que não há condições para transformar esta relação casamento.

A recusa vai, sobretudo, para o Bloco de Esquerda que, na sua Convenção, manifestou ainda de forma mais notória a vontade de ir para o Governo.

“Não creio que a evolução permita esse avanço, mas também não creio que isso seja mau para cada um dos partidos”, disse o líder socialista, que entende como positivo que cada partido mantenha as diferenças e a sua identidade própria.

O primeiro-ministro assumiu mesmo que acha que o seu Governo “seria menos eficaz se fosse uma coligação a três” e citou o líder comunista, Jerónimo de Sousa, para dizer que “o grau de compromisso depende do grau de convergência” e a convergência ainda não é suficiente para que exista uma coligação pré-eleitoral ou uma coligação governamental.

Já na resposta a outra pergunta, acabaria mesmo por criticar o Bloco de Esquerda, lamentando que aquele partido tenha definido como objetivo eleitoral impedir uma maioria do PS. “Não é muito inteligente” os partidos que apoiam o atual Governo irem para campanha numa lógica de ataque direto, avisou.

Quando a um “bloco central” com o PSD, mais uma vez a recusa: é mau para a democracia porque “é importante que existam alternativas”. E sobre maiorias absolutas, “não se pedem, merecem-se”.

Para programas, ainda é cedo. Questionado pela TVI sobre se o próximo programa de Governo deverá incluir a legalização da eutanásia, como defende o Bloco, António Costa fugiu completamente à pergunta, dizendo que ainda é cedo para falar de programas futuros porque ainda tem muito a fazer nesta legislatura.

Catástrofes. Maus momentos e desresponsabilização

Os incêndios de 17 de junho (Pedrogão Grande) e 15 de Outubro do ano passado e o desaparecimento das armas de Tancos, do qual ainda espera “um cabal esclarecimento”, foram os “momentos dramáticos” destes três anos de Governo, assumiu António Costa, quando foi questionado pelo Observador sobre três maus momentos ou más decisões do seu Governo.

Terá sido, contudo, a derrocada em Borba, que ocorreu na segunda-feira, a razão de mais perguntas ao primeiro-ministro. Por várias vezes e de várias maneiras, António Costa recusou responsabilidades neste caso que dominou a semana.

O primeiro-ministro disse que as responsabilidades do Estado agora são com as operações de recuperação das vítimas, pelo que não se justificam as criticas à falta de visita de membros do Governo ao local.

Assumiu que pode haver indemnizações às famílias das vitimas, mas só se houver responsabilidade do Estado e “ao contrário de outras circunstâncias, não há uma evidência da responsabilidade do Estado", disse António Costa, lembrando que aquela estrada saiu da responsabilidade das infraestruturas do Estado em 2005.

“O Estado é uma pessoa coletiva pública distinta dos municípios”, alertou, estabelecendo diferenças para com o que se passou em 2001 na queda da ponte de Entre-os-Rios.

Questionado pela Renascença sobre as diferenças de reações políticas e se isso representa diferenças éticas, respondeu que tem “profunda admiração pelo gesto adotado pelo ministro Jorge Coelho”, que se demitiu na noite da queda da ponte, mas que as circunstâncias “em que o fez não são comparáveis com o que aconteceu com os incêndios, seja no Funchal, seja em 17 de junho, seja em 15 de outubro”. Já quanto à situação de Borba e ao que deveria fazer o presidente da câmara, não se quis pronunciar.

Questões laborais. Críticas a juízes e estivadores

Com várias greves a decorrer, o que teria o primeiro-ministro a dizer aos grevistas, sejam enfermeiros ou juízes? “As greves fazem parte da democracia”, começou por dizer Costa, que acabaria, contudo, por criticar grevistas.

Primeiro, os grevistas magistrados: “Quem é titular de um órgão de soberania e recorre à greve coloca-se numa relação com o Estado numa posição diferente de um órgão de soberania”.

Depois, mais à frente, os estivadores de Setúbal, mais em concreto um sindicato que “felizmente não está disseminado por outros portos”.

Quanto ao que se tem passado no Porto de Setúbal, o primeiro-ministro salientou a importância daquela estrutura, disse que não se justificam as diferenças de legislação laboral daquele porto e que é preciso resolver essa situação, mas estranhou que os estivadores precários não aproveitem as oportunidades de emprego.

Ainda em matéria laboral, o primeiro-ministro lembrou a legislação para combater a precariedade que ainda está para aprovação final no Parlamento. E inseriu-a numa política de valorização do trabalho que o seu Governo tem tido e num modelo de investimento que não se baseie em baixos salários.

Apesar de, ainda esta quinta-feira, o dono da empresa Colunex ter dito que Portugal é atrativo por ter baixos salários, alguns mais baixos do que na China, o primeiro-ministro alega que os salários têm vindo a subir durante a sua governação “sem que o investimento tenha fugido”.