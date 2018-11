Tiago Monteiro nomeado para prémio da FIA para “momento do ano"

O piloto português Tiago Monteiro, que compete no Mundial de carros de turismo (WTCR), está entre os 10 nomeados para o prémio da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para o “Momento do Ano” de 2018.

O regresso do piloto luso à competição foi o motivo da nomeação, depois de Monteiro voltar em Suzuka, mais de um ano depois de ter sofrido um acidente em Barcelona que lhe provocou lesões graves, sendo recebido com uma ovação do público.

Citado pela sua assessoria de imprensa, Monteiro mostrou-se feliz pela homenagem, dizendo ser "um orgulho" por ver distinguido um momento que "vai ficar para sempre na memória".

O português, que corre ao volante de um Honda Civic, compete pela distinção como momento alto de 2018 com outros nove pilotos, entre eles o francês Sebastien Loeb, no rally cross, o australiano Daniel Ricciardo, na Fórmula 1, ou o finlandês Teemu Suninen (WRC).

O prémio, para que estão nomeados pilotos a competir nas 24 Horas de Le Mans, na Fórmula E ou no Mundial de karting, é atribuído por votação do público, com o vencedor a ser conhecido a 7 de dezembro.