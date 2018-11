O Bayer Leverkusen venceu o Estugarda por 2 – 0, no jogo de abertura da jornada 12 do campeonato alemão.

Os dois golos foram apontados por Kevin Volland, aos 76 e 83 minutos.

Com esta vitória, o Leverkusen sobe provisoriamente ao 10.º posto da Bundesliga com 14 pontos. Já o Estugarda mantém a lanterna vermelha com 8.

Na frente continua o Borussia Dortmund com 27 pontos, mais sete que o Bayern de Munque, que é quinto.