António Costa: "Orçamento sem cativações é um carro sem travões"

As cativações são um instrumento normal e necessário num Orçamento do Estado para que se possam acautelar eventuais imprevistos



O primeiro-ministro, António Costa, defende que as cativações estão para o Orçamento do Estado como os travões estão para um automóvel.

Numa conferência de imprensa sobre os três anos de Governo, realizado no Porto, António Costa disse que as cativações são um instrumento normal e necessário num Orçamento do Estado para que se possam acautelar eventuais imprevistos.

“Temos que ter a capacidade de reduzir a dinâmica da execução orçamental. Um Orçamento sem cativações é o mesmo do que ter um carro sem travão. Um carro não é só ter o volante e o acelerador, temos que ter um travão para, em caso de necessidade, travar, reduzir a velocidade, adequar a velocidade ao tráfego que existe na via, uma curva mais apertada, haver um obstáculo na via que implique imobilizar a viatura, declarou o primeiro-ministro.

António Costa também alertou que a aprovação de todas as propostas de alteração do Orçamento do Estado para 2019 seria uma “catástrofe orçamental”.



Noutro destaque deste balanço de três anos de Governo, Costa deixou claro que não considera possível fazer um executivo de coligação com Partido Comunista e Bloco de Esquerda.