Alavés perde e falha ataque à liderança da La Liga

O Alavés perdeu, esta sexta-feira, por 1-0 no terreno do Leganés e falhou o ataque à liderança da La Liga.

A equipa do argentino Mauricio Pellegrino venceu com um golo solitário do jovem marroquino Youssef En Nesyri, aos 42 minutos de jogo.

Jonathan Silva, lateral esquerdo emprestado pelo Sporting, foi titular no Leganés.

Em caso de vitória, o Alavés teria subido, à condição, ao primeiro lugar da liga espanhola, à 13ª jornada. Deste modo, o Alavés segue em quarto lugar, com os mesmos 23 pontos somados. Já o Leganés deixa a zona de despromoção e ocupa agora o 16º posto, com 13 pontos amealhados.