Varandas admite mudanças no plantel do Sporting em janeiro

Frederico Varandas, presidente do Sporting, admite possíveis mudanças no plantel de futebol do Sporting já no mercado de janeiro, e confirma que o negócio de Gelson Martins continua a ser negociado com o Atlético de Madrid.

Em declarações em conferência de imprensa sobre os resultados do empréstimo obrigacionista, Varandas acabou por responder a questões sobre a equipa de futebol. Sobre um possível ataque no mercado de janeiro, Varandas admite comprar e vender, mas diz que ainda é prematuro falar:

"Admito comprar e admito vender. Hoje em dia é o que é. Quando o mercado abrir vamos analisar. Mas vamos esperar, temos um treinador novo que ainda não conhece o plantel em profundidade, por isso é prematuro falar".

Varandas define, no entanto, que a prioridade é "arrumar a casa" e pagar dívidas: "Não gosto de ter uma casa com dívidas, e é essa a prioridade. Se elas não forem cumpridas, vamos entrar em incumprimento com o Fair-Play Financeiro da UEFA. Vamos pagá-las".

O presidente enalteceu os "dossiers" resolvidos em dois meses e meio de presidência, e confirmou que o processo de Gelson Martins continua a ser negociado com os "colchoneros".

"Já se resolver a equipa técnica, o negócio do Rui Patrício, mudámos de diretor da academia, departamento de 'scouting', reforçámos o departamento médico e inaugurámos uma unidade de performance. O Gelson está a negociar-se".