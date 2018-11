​Documentário sobre "o maior futebolista que nunca jogou" abre Porto/Post/Doc

O documentário 'Kaiser: The Greatest Footballer Never To Play Football' explora a carreira do futebolista brasileiro Carlos Kaiser, que nunca atuou num jogo oficial, e marca no sábado a cerimónia de abertura do festival Porto/Post/Doc.



O festival dedicado ao documentário, que arranca no sábado no Porto e se estende até 2 de dezembro, abre no cinema Trindade com o trabalho do britânico Louis Myles, realizador que conta a história de Kaiser, hoje com 55 anos e conhecido por ter encontrado diversas formas de evitar jogar pelos clubes por onde foi passando na carreira.

Nascido Carlos Henrique Raposo, ficou com a alcunha de 'Kaiser' pelas parecenças com o alemão Franz Beckenbauer, uma 'lenda' do futebol mundial com o mesmo 'nome de guerra' e com quem era parecido. O brasileiro passou pelas camadas jovens de Botafogo e Flamengo, antes de despertar a atenção dos mexicanos do Puebla, em 1979.

Ali, conta, foi onde começaram os esquemas para 'enganar' dirigentes de clubes, nos quais ficava sempre com contratos de curta duração e, muitas vezes, com apoio de outros jogadores, mais famosos, cuja amizade fora de campo jogava a seu favor.