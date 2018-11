Viviano: "Se tivesse sido eu a escolher, nunca teria saído da Sampdoria"

Emiliano Viviano, guarda-redes do Sporting, mostrou-se insatisfeito com os primeiros meses em Alvalade, e diz que "preferia não ter saído da Sampdoria".

Em declarações à Sky Sports italiana, o guardião mostrou-se triste com a falta de minutos no Sporting: "As coisas poderiam estar melhores. Aconteceram várias coisas que precisava de escrever um livro para as conseguir explicar. Se tivesse sido eu a escolher, nunca teria saído da Sampdoria".

Viviano foi titular na maioria dos compromissos amigáveis da pré-época leonina, mas ainda não somou qualquer minuto em jogos oficiais.

O guarda-redes italiano não convenceu José Peseiro, Tiago Fernandes e, numa primeira análise, também não agradou Keizer, que o deixou de fora para o compromisso frente ao Lusitano de Vildemoinhos. O novo treinador holandês convocou Renan Ribeiro, Salin e também Maximiliano.

Ao longo da carreira, Viviano passou pelo Cesena, Brescia, Bolonha, Palermo, Fiorentina, Arsenal e Sampdoria.