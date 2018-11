Sub-21. Sorteio da fase final já está definido… e sem Portugal

Realizou-se esta sexta-feira o sorteio da fase final do Europeu de sub-21. A Polónia, que eliminou Portugal, ficou no grupo A com Itália, Espanha e Bélgica.

No grupo B fica a Alemanha, atual campeã em título, juntamente com Dinamarca, Sérvia e Áustria.

Já a Roménia, que venceu o grupo de apuramento onde esteve a equipa das quinas, está no grupo C com Inglaterra, França e Croácia.

O campeonato europeu decorre, em Itália e São Marino, entre 16 e 30 de junho. Seguem para as meias-finais os vencedores de cada grupo e o melhor segundo.

Esta prova dará também acesso aos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. Têm passaporte garantido os quatro primeiros classificados.