​Ala pediátrica do S. João só deve avançar a meio de 2019, diz Costa

O concurso ou o ajuste direto para as obras na ala pediátrica do Hospital de S. João, no Porto, só deve avançar no segundo semestre do próximo ano. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo primeiro-ministro na conferência de imprensa de balanço de três anos de Governo.



António Costa manifestou-se muito satisfeito com a abertura da administração do hospital para instalar a ala de oncologia pediátrica noutro local que não os contentores em que está agora.

O chefe do Governo anunciou que a ministra da Saúde, Marta Temido, esteve esta sexta-feira no S. João, onde se reuniu com a administração do hospital e com os arquitetos que já tinham apresentado um projecto para aquela necessidade.

Ficou acordado que vão fazer uma revisão do projeto, que será entregue até ao fim do primeiro semestre do próximo ano. Depois, será então possível lançar o concurso público para a obra ou fazer um ajuste direto porque, como lembrou o primeiro-ministro, há um projeto do PS nesse sentido no Parlamento.

António Costa fez questão de salientar que, durante esta legislatura, foram transferidos 10 milhões de euros para o Hospital de S. João e responsabilizou a administração pela situação da ala de oncologia pediátrica.

“Não tem sido por opção orçamental, mas de administrador que este processo tem sido conduzido”, disse o primeiro-ministro na conferência de imprensa, que realizou no Porto, por ocasião dos três anos de governo que se assinalam na próxima segunda-feira.