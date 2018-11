Sergio Ramos falhou controlos antidoping? Real Madrid nega

O defesa espanhol Sergio Ramos terá falhado dois controlos antidoping. A notícia está a ser avançada pelo Der Spiegel com base em informações do Football Leaks.

Segundo a notícia, no primeiro caso, o capitão do Real Madrid terá acusado positivo num controlo antidoping na final da Liga dos Campeões de 2017, em Cardiff, contra a Juventus.

O jogador terá acusado dexametasona, um composto à base de cortisona com efeito anti-inflamatório e analgésico que aparece na lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping (Wada).

Segundo a mesma fonte, a UEFA arquivou o caso depois de ouvir as explicações do jogador e do médico do Real Madrid. O clínico confirma que ministrou duas injeções ao atleta para debelar uma lesão.

O segundo caso terá acontecido num jogo contra o Málaga, em abril de 2018. A situação aí terá sido diferente porque Sérgio Ramos terá recusado ir ao controlo antidoping, já depois de ter tomado banho após a partida da Liga espanhola.

Comunicado do Real Madrid

O Real Madrid já emitiu um comunicado e defendeu Sergio Ramos.

"Em relação a informação publicada pelo 'Der Spiegel' sobre o nosso capitão, o clube manifesta o seguinte:

1 - Sergio Ramos nunca violou as regras de controlo antidoping.

2 - A UEFA solicitou todas as informações e encerrou o assunto imediatamente, como é habitual nestes casos, depois de consultar os especialistas da própria Agência Mundial Antidoping, AMA, e os especialistas da própria UEFA.

3 - Sobre o resto do conteúdo da referida publicação, o clube não irá se pronunciar dada a evidente falta de fundamento da mesma."