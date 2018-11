Calico e o Sporting: "É o jogo das nossas vidas"

Calico, capitão do Lusitano de Vildemoinhos, acredita que a partida frente ao Sporting, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, é o jogo mais importante da vida dos jogadores do plantel.

Em declarações na conferência de imprensa, o defesa de 30 anos, no Vildemoinhos desde 2014, admite que foi uma semana diferente de trabalho e explica o "deslumbramento" dos jogadores:

"Não vou ser hipócrita, não estamos tranquilos. É uma semana diferente que temos o prazer de a viver. Queremos que a comunicação social venha cá mais vezes, como fez esta semana. O plantel está deslumbrado. É o jogo das nossas vidas, pela envolvência e quantidade de pessoas. Queremos que seja memorável".

O defesa admite que será difícil sair da partida com uma vitória, e, a cima de tudo, pede que a equipa não perca os valores:

"Vai ser extremamente complicado. A cima de tudo, queremos sair de consciência tranquila, não queremos mudar a nossa imagem ambicioa e lutadora. Se vier a vitória, o treinador tem de dar uma semana de folga, porque vai ser preciso esse tempo todo para celebrar", brincou.

Treinador fala em "alguma probabilidade"

Rogério Sousa, técnico do Lusitano, reforçou a dificuldade da partida, como já o tinha feito em declarações a Bola Branca. "Sporting tem outra realidade. Eles são uma equipa profissional e nós amadores".

"Temos alguma probabilidade, foi uma semana excelente de trabalho e é um grande momento para a cidade. A prova é que os bilhetes esgotaram rapidamente. Temos de correr muito, estar muito concentrados e fazer um jogo taticamente perfeito", adicionou.

Apesar de ser a primeira partida de Keizer no Sporting, Rogério diz que a equipa está preparada: "Vai ser um Sporting forte. Vimos o trabalho de Keizer, conhecemos os jogadores e sabemos os seus pontos fortes e fracos. Preparámos da melhor forma possível".

O Lusitano Vildemoinhos-Sporting está marcado para este sábado, às 15h00, no Estádio do Fontelo, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt