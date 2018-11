​Carro cai na Ria Formosa e faz um ferido ligeiro

Um automóvel despistou-se esta sexta-feira na estrada de acesso à praia de Faro, no Algarve, e caiu à Ria Formosa, causando ferimentos leves no seu condutor, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



Os primeiros socorros ao único ocupante do veículo que ficou submerso na ria foram prestados por um popular e por um nadador-salvador, de acordo com os Bombeiros Sapadores de Faro.

O homem foi depois retirado da viatura e transportado ao hospital de Faro com ferimentos leves.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Faro, o alerta foi dado às 13h07 e foram chamados ao local 18 operacionais, com o apoio de oito veículos.